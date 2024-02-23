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Максимов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максимов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1924

Сын: Максимов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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