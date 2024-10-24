Калинина Евфимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смерти02.11.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1837
Дочь: (Калинина) Мария Макаровна
Отец ребёнка: Калинин Макар Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Калинин Георгий Макарович
Отец ребёнка: Калинин Макар Герасимович
Бракосочетание
До 10.08.1850
Рождение ребёнка
Около 24.11.1850
Дочь: Чурагина (Калинина) Евдокия Макаровна
Отец ребёнка: Калинин Макар Герасимович
Рождение ребёнка
21.08.1852
Отец ребёнка: Калинин Макар Герасимович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Калинин Григорий Макарович
Отец ребёнка: Калинин Макар Герасимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1859
Отец ребёнка: Калинин Макар Герасимович
Смерть
02.11.1887