Калинина Евфимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинина Евфимия Васильевна

Калинина Евфимия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

02.11.1887

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1837

Дочь: (Калинина) Мария Макаровна

Отец ребёнка: Калинин Макар Герасимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Калинин Георгий Макарович

Отец ребёнка: Калинин Макар Герасимович

Бракосочетание
До 10.08.1850

Муж: Калинин Макар Герасимович

Рождение ребёнка
Около 24.11.1850

Дочь: Чурагина (Калинина) Евдокия Макаровна

Отец ребёнка: Калинин Макар Герасимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.1852

Сын: Калинин Матвей Макарович

Отец ребёнка: Калинин Макар Герасимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Калинин Григорий Макарович

Отец ребёнка: Калинин Макар Герасимович

Рождение ребёнка
Вычислено 1859

Сын: Калинин Пётр Макарович

Отец ребёнка: Калинин Макар Герасимович

Смерть
02.11.1887
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.