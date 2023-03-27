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Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
27.06.1926
Дочь: Горяшина Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Никитина Лидия Петровна
Новгородская область д. Славитино
Рождение ребёнка
1930
Сын: Никитин Вениамин Васильевич
Мать ребёнка: Никитина Лидия Петровна
Новгородская область д. Славитино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Лидия Петровна
Смерть
1942