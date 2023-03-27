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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Никитин Иван Никитич

Мать: Никитина Авдотья (Евдокия) Кирилловна

Рождение ребёнка
27.06.1926

Дочь: Горяшина Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Никитина Лидия Петровна

Новгородская область д. Славитино
Рождение ребёнка
1930

Сын: Никитин Вениамин Васильевич

Мать ребёнка: Никитина Лидия Петровна

Новгородская область д. Славитино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Лидия Петровна

Смерть
1942
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