Камалетдин Бин Савдияр Бин Бахтияр
Место рожденияд.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения14.07.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1851
Отец: Бахтияров Судияр
Мать: (Амирова) Шамсикамар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Судияров Ибрагим
Мать ребёнка: Камиля Мухаммадсадик Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1890
Сын: Судияров Исхак
Мать ребёнка: Камиля Мухаммадсадик Кызы
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Шамсия