Камалетдин Бин Савдияр Бин Бахтияр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалетдин Бин Савдияр Бин Бахтияр

Место рождения

д.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

14.07.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1851

Отец: Бахтияров Судияр

Мать: (Амирова) Шамсикамар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судияров Ибрагим

Мать ребёнка: Камиля Мухаммадсадик Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камиля Мухаммадсадик Кызы

Рождение ребёнка
05.04.1890

Сын: Судияров Исхак

Мать ребёнка: Камиля Мухаммадсадик Кызы

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Шамсия

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