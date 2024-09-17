(Хахина) Антонина Андреевна
Место рождения
Дата рождения11.06.1890
Дата смерти13.04.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1890
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 20
Место жительства
Неизвестно
Крещение
12.06.1890
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 20
Смерть
13.04.1891
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.59 | 5