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(Хахина) Антонина Андреевна

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.06.1890

Дата смерти

13.04.1891

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Около 1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1890

Отец: Хахин Андрей Степанович

Мать: Хахина Феоктиста Яковлевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 20
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
12.06.1890
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 20
Смерть
13.04.1891
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.59 | 5

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