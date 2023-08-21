Кривенко Евдокия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кривенко Михаил Онуфриевич
Отец ребёнка: Кривенко Онуфрий Диомидович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Кривенко Татьяна Онуфриевна
Отец ребёнка: Кривенко Онуфрий Диомидович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кривенко Харитон Онуфриевич
Отец ребёнка: Кривенко Онуфрий Диомидович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кривенко Владимир Онуфриевич
Отец ребёнка: Кривенко Онуфрий Диомидович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Кривенко Евлампия Онуфриевна
Отец ребёнка: Кривенко Онуфрий Диомидович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Кривенко Анна Онуфриевна
Отец ребёнка: Кривенко Онуфрий Диомидович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кривенко Евсей Онуфриевич
Отец ребёнка: Кривенко Онуфрий Диомидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850