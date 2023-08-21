Кривенко Евдокия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко Евдокия Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кривенко Михаил Онуфриевич

Отец ребёнка: Кривенко Онуфрий Диомидович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Кривенко Татьяна Онуфриевна

Отец ребёнка: Кривенко Онуфрий Диомидович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кривенко Харитон Онуфриевич

Отец ребёнка: Кривенко Онуфрий Диомидович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кривенко Владимир Онуфриевич

Отец ребёнка: Кривенко Онуфрий Диомидович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Кривенко Евлампия Онуфриевна

Отец ребёнка: Кривенко Онуфрий Диомидович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Кривенко Анна Онуфриевна

Отец ребёнка: Кривенко Онуфрий Диомидович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кривенко Евсей Онуфриевич

Отец ребёнка: Кривенко Онуфрий Диомидович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенко Онуфрий Диомидович

Смерть
После 1850
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