Панэ (Павлищева) Надежда Николаевна 23.05.1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панэ (Павлищева) Надежда Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 23.05.1837, Варшава, Rzeczpospolita Polska

умерла 11.02.1909

Отец
Павлищев Николай Иванович06.05.1802 г.р.
Мать
Павлищева (Пушкина) Ольга Сергеевна20.11.1797 г.р.
Супруги
Панэ Иосиф РафаиловичНеизвестно г.р.
Дети
Панэ Николай (Умберто) Иосифович05.05.1865 г.р.
Кун (Панэ) Елена Иосифовна1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1837

Отец: Павлищев Николай Иванович

Мать: Павлищева (Пушкина) Ольга Сергеевна

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панэ Иосиф Рафаилович

Рождение ребёнка
05.05.1865

Сын: Панэ Николай (Умберто) Иосифович

Отец ребёнка: Панэ Иосиф Рафаилович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Кун (Панэ) Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Панэ Иосиф Рафаилович

Рождение ребёнка
18.01.1868

Дочь: Бертрен (Панэ) Ольга Иосифовна

Отец ребёнка: Панэ Иосиф Рафаилович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Панэ Нина Иосифовна

Отец ребёнка: Панэ Иосиф Рафаилович

Смерть
11.02.1909

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