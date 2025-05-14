Панэ (Павлищева) Надежда Николаевна
женский, родилась 23.05.1837, Варшава, Rzeczpospolita Polska
умерла 11.02.1909
ОтецПавлищев Николай Иванович06.05.1802 г.р.
МатьПавлищева (Пушкина) Ольга Сергеевна20.11.1797 г.р.
Супруги
Панэ Иосиф РафаиловичНеизвестно г.р.
Дети
Панэ Николай (Умберто) Иосифович05.05.1865 г.р.
Кун (Панэ) Елена Иосифовна1867 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
23.05.1837
Варшава, Rzeczpospolita Polska
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1865
Сын: Панэ Николай (Умберто) Иосифович
Отец ребёнка: Панэ Иосиф Рафаилович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Кун (Панэ) Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Панэ Иосиф Рафаилович
Рождение ребёнка
18.01.1868
Дочь: Бертрен (Панэ) Ольга Иосифовна
Отец ребёнка: Панэ Иосиф Рафаилович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Панэ Нина Иосифовна
Отец ребёнка: Панэ Иосиф Рафаилович
Смерть
11.02.1909