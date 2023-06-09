Пяткова (Сазановская) Ефросинья Афанасьевна
Место рожденияЧернышевск Читинская область
Дата рождения02.05.1896
Дата смерти20.11.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1929
Дочь: Бобовкина (Пяткова) Нинель Николаевна
Отец ребёнка: Пятков Николай Александрович
Смерть
20.11.1982
Полевской, Полевской, Свердловская область