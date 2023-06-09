Пяткова (Сазановская) Ефросинья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пяткова (Сазановская) Ефросинья Афанасьевна

Место рождения

Чернышевск Читинская область

Дата рождения

02.05.1896

Дата смерти

20.11.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1929

Дочь: Бобовкина (Пяткова) Нинель Николаевна

Отец ребёнка: Пятков Николай Александрович

Смерть
20.11.1982
Полевской, Полевской, Свердловская область

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