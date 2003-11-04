Бобовкина (Пяткова) Нинель Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобовкина (Пяткова) Нинель Николаевна

Место рождения

село Зилово Чернышевского района Читинская область

Дата рождения

05.05.1929

Дата смерти

04.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1929

Отец: Пятков Николай Александрович

Мать: Пяткова Ефросинья Афанасьевна

село Зилово Чернышевского района Читинская область
Рождение ребёнка
09.01.1956

Дочь: Митяева Галина Александровна

Отец ребёнка: Лапин Александр Павлович

Смерть
04.11.2003
Усть-Пера, Свободненский муниципальный район, Амурская область