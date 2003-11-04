Бобовкина (Пяткова) Нинель Николаевна
Место рождениясело Зилово Чернышевского района Читинская область
Дата рождения05.05.1929
Дата смерти04.11.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1929
село Зилово Чернышевского района Читинская область
Рождение ребёнка
09.01.1956
Дочь: Митяева Галина Александровна
Отец ребёнка: Лапин Александр Павлович
Смерть
04.11.2003
Усть-Пера, Свободненский муниципальный район, Амурская область