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Stillmark Robert Alexandrovich

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.04.1909

Дата смерти

30.09.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.01.1951

Дочь: Штильмарк-Радюш Елена Робертовна

Мать ребёнка: Штильмарк Маргарита Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.01.1959

Сын: Штильмарк Дмитрий Робертович

Мать ребёнка: Штильмарк Маргарита Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штильмарк Маргарита Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
writer, Писатель, автор известного приключенческого романа "Наследник из Калькутты"
Смерть
30.09.1985
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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