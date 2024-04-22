Stillmark Robert Alexandrovich
Место рождения
Дата рождения03.04.1909
Дата смерти30.09.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1909
Рождение ребёнка
21.01.1951
Дочь: Штильмарк-Радюш Елена Робертовна
Мать ребёнка: Штильмарк Маргарита Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.01.1959
Сын: Штильмарк Дмитрий Робертович
Мать ребёнка: Штильмарк Маргарита Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Штильмарк Маргарита Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
writer, Писатель, автор известного приключенческого романа "Наследник из Калькутты"
Смерть
30.09.1985
Похороны
Неизвестно