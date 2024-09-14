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Федор Яковлев

Место рождения

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1722 г.р.

Жена

1738 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Афимья Михайлова

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Егорова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Козьма ст. Федоров

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Козьма мл. Федоров

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Авдотья (Евдокия) Федорова

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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