Федор Яковлев
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Афимья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Егорова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Козьма ст. Федоров
Мать ребёнка: Дарья Егорова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Козьма мл. Федоров
Мать ребёнка: Дарья Егорова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Авдотья (Евдокия) Федорова
Мать ребёнка: Дарья Егорова
Смерть
Неизвестно