Шершень Петр Семенович 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шершень Петр Семенович

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Шершень Семен Моисеевич

Мать: Радивил Татьяна Петровна

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доля Евгения Афанасьевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шершень Иван Петрович

Мать ребёнка: Доля Евгения Афанасьевна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Шершень Параскева Петровна

Мать ребёнка: Доля Евгения Афанасьевна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Шершень Епистимия Петровна

Мать ребёнка: Доля Евгения Афанасьевна

Макошино, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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