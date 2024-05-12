Шершень Петр Семенович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Шершень Семен Моисеевич
Мать: Радивил Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доля Евгения Афанасьевна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Доля Евгения Афанасьевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Шершень Параскева Петровна
Мать ребёнка: Доля Евгения Афанасьевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Шершень Епистимия Петровна
Мать ребёнка: Доля Евгения Афанасьевна
Смерть
Неизвестно