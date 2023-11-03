Блохин Тихон Егоров
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Егор Стефанов
Мать: Параскева Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Офимия Максимова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Наталья Тихонова
Мать ребёнка: Офимия Максимова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анисья Тихонова
Мать ребёнка: Офимия Максимова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Яков Тихонов
Мать ребёнка: Офимия Максимова
Смерть
Неизвестно