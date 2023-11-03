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Блохин Тихон Егоров

Место рождения

Белкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Жена

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Егор Стефанов

Мать: Параскева Григорьевна

Белкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Офимия Максимова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Наталья Тихонова

Мать ребёнка: Офимия Максимова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анисья Тихонова

Мать ребёнка: Офимия Максимова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Яков Тихонов

Мать ребёнка: Офимия Максимова

Смерть
Неизвестно

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