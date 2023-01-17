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Петр Терентьев

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Место рождения

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Владимир Никитин

Мать: не указана

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Стефанида Петрова

Мать ребёнка: Ирина Матвеева

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Каретников Наум Петров

Мать ребёнка: Ирина Матвеева

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Матвеева

Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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