Петр Терентьев
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Владимир Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Стефанида Петрова
Мать ребёнка: Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Ирина Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Матвеева
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно