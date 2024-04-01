Иванов Даниил Мамантов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Иванов Мамант Тихонов
Мать: Иванова Наталья Петрова
Бракосочетание
10.02.1864
м. 19, ж. 23
Рождение ребёнка
08.07.1866
Дочь: Суворова? Ефимия Данилова
Мать ребёнка: Иванова Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Матрона Данилова
Мать ребёнка: Иванова Параскева Дмитриева
Смерть
Неизвестно