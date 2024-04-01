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Иванов Даниил Мамантов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Иванов Мамант Тихонов

Мать: Иванова Наталья Петрова

Бракосочетание
10.02.1864

Жена: Иванова Параскева Дмитриева

м. 19, ж. 23
Рождение ребёнка
08.07.1866

Дочь: Суворова? Ефимия Данилова

Мать ребёнка: Иванова Параскева Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Матрона Данилова

Мать ребёнка: Иванова Параскева Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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