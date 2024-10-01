Шаповалова Екатерина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Шаповалова) Устинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Шаповалов Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Василиса Тимофеевна
Отец ребёнка: Шаповалов Тимофей Афанасьевич
Смерть
Неизвестно