Шаповалова Екатерина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Екатерина Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Тимофей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Шаповалова) Устинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Шаповалов Тимофей Афанасьевич

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Василиса Тимофеевна

Отец ребёнка: Шаповалов Тимофей Афанасьевич

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно

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