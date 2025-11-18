Василий Незаконнорожденный
мужской, родился 25.07.1852 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 14.09.1852 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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Место
Комментарий
Рождение
25.07.1852 ст.
Отец: не указан
Мать: Ефросинья Глебова
Крещение
30.07.1852 ст.
Смерть
14.09.1852 ст.
Похороны
16.09.1852 ст.
пом. Звенигородский. дворовая девка. безфамильная. незаконнорожденный.