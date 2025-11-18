Василий Незаконнорожденный 25.07.1852 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Незаконнорожденный

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 25.07.1852 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 14.09.1852 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Ефросинья Глебова14.02.1828 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1852 ст.

Отец: не указан

Мать: Ефросинья Глебова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородский. дворовая девка. безфамильная. незаконнорожденный.

Крещение
30.07.1852 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники Владимирской губ. Муромского у. села Дьякова вотчины князя Голицына кр. Василий Степанов Мохов и с. Тогустемира г. Звенигородского дворовая девка Татьяна Евфимова

Смерть
14.09.1852 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородский. дворовой девки незаконнорожденный. безфамильные. 2 мсц. от младенческой

Похороны
16.09.1852 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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