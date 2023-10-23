Сизиков Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизиков Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Почуева Нина Егоровна

Мать ребёнка: Сизикова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Сизикова Фекла Егоровна

Мать ребёнка: Сизикова Дарья Иванова

Дурнова, Касьминская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Сизиков Яков Егорович

Мать ребёнка: Сизикова Дарья Иванова

Дурнова, Касьминская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
Между 1903 и 1908

Дочь: Сизикова Марта Егоровна

Мать ребёнка: Сизикова Дарья Иванова

Дурнова, Касьминская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
12.06.1909 ст.

Дочь: Притчина Мария Егоровна

Мать ребёнка: Сизикова Дарья Иванова

Дурнова, Касьминская волость, Кузнецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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