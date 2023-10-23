Сизиков Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Почуева Нина Егоровна
Мать ребёнка: Сизикова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Сизикова Фекла Егоровна
Мать ребёнка: Сизикова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1902
Мать ребёнка: Сизикова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Между 1903 и 1908
Дочь: Сизикова Марта Егоровна
Мать ребёнка: Сизикова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
12.06.1909 ст.
Дочь: Притчина Мария Егоровна
Мать ребёнка: Сизикова Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно