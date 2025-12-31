Борноволоков Никанор Михайлович 1760 — найти родственников по фамилии на Familio

Борноволоков Никанор Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1760

умер Неизвестно

Отец
Борноволоков Михаил ИвановичДо 1750 г.р.
Мать
Борноволокова (Дябринская) Дарья МихайловнаПосле 1725 г.р.
Супруги
Борноволокова (Ушакова) Вера ВасильевнаПосле 1750 г.р.
Дети
Борноволокова Елизавета НиканоровнаОколо 1800 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Борноволоков Михаил Иванович

Мать: Борноволокова (Дябринская) Дарья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борноволокова (Ушакова) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Борноволокова Елизавета Никаноровна

Мать ребёнка: Борноволокова (Ушакова) Вера Васильевна

Смерть
Неизвестно

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