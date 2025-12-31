Борноволоков Никанор Михайлович
мужской, родился 1760
умер Неизвестно
ОтецБорноволоков Михаил ИвановичДо 1750 г.р.
МатьБорноволокова (Дябринская) Дарья МихайловнаПосле 1725 г.р.
Супруги
Борноволокова (Ушакова) Вера ВасильевнаПосле 1750 г.р.
Дети
Борноволокова Елизавета НиканоровнаОколо 1800 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Борноволокова Елизавета Никаноровна
Мать ребёнка: Борноволокова (Ушакова) Вера Васильевна
Смерть
Неизвестно