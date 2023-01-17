Куранов Дормидонт Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранов Дормидонт Константинович

Куранов Дормидонт Константинович

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

15.09.1828 ст.

Дата смерти

09.09.1849 ст.

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1828 ст.

Отец: Куранов Константин Васильевич

Мать: Куранова Марфа Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: астаханского войска конно-артилеристской N9 полуроты казак Константин Васильевич Куранов Восприемник: брат родной отца той же полуроты казак Иван Васильевич Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.... Показать все
Смерть
09.09.1849 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер служащий казак Дормидонт Константинович Куранов в возрасте 21 год от горячки https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 486 номер 43
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close