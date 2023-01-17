Куранов Дормидонт Константинович
Место рождения
Дата рождения15.09.1828 ст.
Дата смерти09.09.1849 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
15.09.1828 ст.
Отец: астаханского войска конно-артилеристской N9 полуроты казак Константин Васильевич Куранов Восприемник: брат родной отца той же полуроты казак Иван Васильевич Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.... Показать все
Смерть
09.09.1849 ст.
умер служащий казак Дормидонт Константинович Куранов в возрасте 21 год от горячки https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 486 номер 43