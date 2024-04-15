Ошлоков Федор Героргиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошлоков Федор Героргиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
09.01.1893 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Евгения Ивановна Букреева
Восприемник
03.06.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Феодосия Николаевна Мурашева
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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