Ошлоков Федор Героргиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
09.01.1893 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Евгения Ивановна Букреева
Восприемник
03.06.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Феодосия Николаевна Мурашева
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно