Четверкина Ефросинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1801
Рождение ребёнка
Около 1803
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Васильева
Отец ребёнка: Четверкин Василий Казак Р.Медвежьего Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Четверкин Василий Казак Р.Медвежьего Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно