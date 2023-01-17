Дудорова Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудорова Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Дудоров Александр Семенович

Отец ребёнка: Дудоров Семен Николаевич

Рождение ребёнка
26.09.1908

Сын: Дудоров Михаил Семенович

Отец ребёнка: Дудоров Семен Николаевич

Рождение ребёнка
12.12.1913

Сын: Дудоров Евгений Семенович

Отец ребёнка: Дудоров Семен Николаевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1916

Сын: Дудоров Николай Семенович

Отец ребёнка: Дудоров Семен Николаевич

Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудоров Алексей Семенович

Отец ребёнка: Дудоров Семен Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудоров Павел Семенович

Отец ребёнка: Дудоров Семен Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудоров Сергей Семенович

Отец ребёнка: Дудоров Семен Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудоров Семен Николаевич

Смерть
Неизвестно
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