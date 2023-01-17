Дудорова Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Дудоров Александр Семенович
Отец ребёнка: Дудоров Семен Николаевич
Рождение ребёнка
26.09.1908
Отец ребёнка: Дудоров Семен Николаевич
Рождение ребёнка
12.12.1913
Сын: Дудоров Евгений Семенович
Отец ребёнка: Дудоров Семен Николаевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Дудоров Николай Семенович
Отец ребёнка: Дудоров Семен Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудоров Алексей Семенович
Отец ребёнка: Дудоров Семен Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дудоров Семен Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дудоров Семен Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно