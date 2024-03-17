Азарова Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарова Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азарова Варвара Порфирьевна (Романовна)

Отец ребёнка: Анжауров Роман Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анжауров Роман Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азаров Егор Порфирьевич

Отец ребёнка: Азаров Порфирий Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белаш (Азарова) Мария Порфирьевна

Отец ребёнка: Азаров Порфирий Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров Порфирий Терентьевич

Смерть
Неизвестно

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