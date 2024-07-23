Рукосуев Артемий (Артамон) Автаном Осипович (Иосифович)
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Рукосуев Осип (Иосиф) Павлович
Мать: ?
Бракосочетание
1901
вдова
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
1907
Сын: Рукосуев Артемьевич
Мать ребёнка: Рукосуева Екатерина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Рукосуев Георгий Автономович
Мать ребёнка: Рукосуева Екатерина Лаврентьевна
В.: Христофор Яковлев Рукосуев и кр. ж. Пелагея Алексеева Рукосуева
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Артемьевна
Мать ребёнка: Рукосуева Екатерина Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно