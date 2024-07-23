Рукосуев Артемий (Артамон) Автаном Осипович (Иосифович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукосуев Артемий (Артамон) Автаном Осипович (Иосифович)

Место рождения

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Рукосуев Осип (Иосиф) Павлович

Мать: ?

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
1901

Жена: Рукосуева Анна Александровна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
вдова
Бракосочетание
1904

Жена: Рукосуева Екатерина Лаврентьевна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Рукосуев Артемьевич

Мать ребёнка: Рукосуева Екатерина Лаврентьевна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Рукосуев Георгий Автономович

Мать ребёнка: Рукосуева Екатерина Лаврентьевна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
В.: Христофор Яковлев Рукосуев и кр. ж. Пелагея Алексеева Рукосуева
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Артемьевна

Мать ребёнка: Рукосуева Екатерина Лаврентьевна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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