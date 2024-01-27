Миндрина (Бучнева) Пелагея Емельяновна
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
10.01.1935
Сын: Mendrin Миндрин Иван Павлович
Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Павел Иванович
Россия, Ставропольский край, Минералводский район, с. Орбельяновка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно