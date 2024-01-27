Миндрина (Бучнева) Пелагея Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миндрина (Бучнева) Пелагея Емельяновна

Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
10.01.1935

Сын: Mendrin Миндрин Иван Павлович

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Павел Иванович

Россия, Ставропольский край, Минералводский район, с. Орбельяновка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Mendrin Миндрин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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