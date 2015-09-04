Рябчиков Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.2015
Дочь: Рябчикова Анна Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.05.2018
Дочь: Рябчикова Мария Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности