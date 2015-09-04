Рябчиков Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябчиков Виктор Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.2015

Дочь: Рябчикова Анна Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.05.2018

Дочь: Рябчикова Мария Викторовна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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