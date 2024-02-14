Матыльский Абрам
Место рожденияБурятская АССР Байкало-Кудара
Дата рождения10.05.1895
Дата смертиОколо 1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1895
Отец: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотыльский Арон
Мать ребёнка: Мотыльская (Калекина) Хася Рувимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник базы
Смерть
Около 1954