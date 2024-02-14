Матыльский Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатыльский Абрам

Матыльский Абрам

Место рождения

Бурятская АССР Байкало-Кудара

Дата рождения

10.05.1895

Дата смерти

Около 1954

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1895

Отец: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотыльский Арон

Мать ребёнка: Мотыльская (Калекина) Хася Рувимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотыльская (Калекина) Хася Рувимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Начальник базы
Смерть
Около 1954

Мы используем куки для улучшения работы сайта.