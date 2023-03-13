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Салминъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Салминъ Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1787

Жена: Волкова Салмина Прасковья Дмитрева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Салмина) Авдотья

Мать ребёнка: Волкова Салмина Прасковья Дмитрева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Салминъ Андрей

Мать ребёнка: Волкова Салмина Прасковья Дмитрева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1795

Сын: Салминъ Федоръ

Мать ребёнка: Волкова Салмина Прасковья Дмитрева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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