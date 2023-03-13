Салминъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Салминъ Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1787
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Салмина) Авдотья
Мать ребёнка: Волкова Салмина Прасковья Дмитрева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Салминъ Андрей
Мать ребёнка: Волкова Салмина Прасковья Дмитрева
Рождение ребёнка
24.04.1795
Сын: Салминъ Федоръ
Мать ребёнка: Волкова Салмина Прасковья Дмитрева