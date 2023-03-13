Волкова Салмина Прасковья Дмитрева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1779
Муж: Волковъ Никита
Бракосочетание
17.02.1787
Муж: Салминъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Салминъ Иванъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Салминъ Андрей
Отец ребёнка: Салминъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.04.1795
Сын: Салминъ Федоръ
Отец ребёнка: Салминъ Иванъ