Волкова Салмина Прасковья Дмитрева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Салмина Прасковья Дмитрева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.
1759 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1779

Муж: Волковъ Никита

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.02.1787

Муж: Салминъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Салминъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Салминъ Андрей

Отец ребёнка: Салминъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1795

Сын: Салминъ Федоръ

Отец ребёнка: Салминъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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