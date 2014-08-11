Кузнецов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1940

Дата смерти

11.08.2014

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1940

Отец: Кузнецов Иван Михайлович

Мать: Кузнецова (Радкевич) Антонина Елесеевна

Работа или профессия
Неизвестно
геодезист
Бракосочетание
1962

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.08.2014

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