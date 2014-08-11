Кузнецов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1940
Дата смерти11.08.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1940
Работа или профессия
Неизвестно
геодезист
Бракосочетание
1962
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.08.2014