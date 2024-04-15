Куратова Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.10.1895 ст.
Дочь: Куратова Ирина Самуиловна
Отец ребёнка: Куратов Самуил Николаевич
Рождение ребёнка
14.07.1903 ст.
Отец ребёнка: Куратов Самуил Николаевич
Восприемник
09.05.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Пелагея Ивановна Лескова
Рождение ребёнка
21.01.1907 ст.
Сын: Куратов Василий Самуилович
Отец ребёнка: Куратов Самуил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно