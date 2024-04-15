Куратова Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куратова Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1895 ст.

Дочь: Куратова Ирина Самуиловна

Отец ребёнка: Куратов Самуил Николаевич

Рождение ребёнка
14.07.1903 ст.

Сын: Куратов Илья Самуилович

Отец ребёнка: Куратов Самуил Николаевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
09.05.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Пелагея Ивановна Лескова
Рождение ребёнка
21.01.1907 ст.

Сын: Куратов Василий Самуилович

Отец ребёнка: Куратов Самуил Николаевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куратов Самуил Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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