Жегульская (Перевицкая) Праскева Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жегульская (Перевицкая) Праскева Антоновна

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Место рождения

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перевицкий Антон Яковлев

Мать: Перевицкая Параскева Ивановна

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.12.1895 ст.

Дочь: Жегульская Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.04.1897 ст.

Сын: Жегульский Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.07.1898 ст.

Дочь: Жегульская Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.09.1901 ст.

Сын: Жегульский Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.07.1903 ст.

Сын: Жегульский Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.12.1904 ст.

Дочь: Жегульская Домника Дмитриевна

Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.11.1906 ст.

Сын: Жегульский Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.03.1908 ст.

Сын: Жегульский Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
31.12.1909 ст.

Дочь: Жегульская Татиана Дмитриевна

Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.11.1911 ст.

Сын: Жегульский Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.11.1913

Дочь: Жигульская Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.02.1917 ст.

Дочь: Жегульская Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.06.1920

Сын: Жегульский Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
село Топки Троекуровский район Липецкой области
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