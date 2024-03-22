Жегульская (Перевицкая) Праскева Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Жегульская Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович
Сын: Жегульский Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович
Дочь: Жегульская Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович
Сын: Жегульский Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович
Сын: Жегульский Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович
Дочь: Жегульская Домника Дмитриевна
Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович
Сын: Жегульский Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович
Сын: Жегульский Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович
Дочь: Жегульская Татиана Дмитриевна
Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович
Сын: Жегульский Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович
Дочь: Жигульская Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович
Дочь: Жегульская Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович
Сын: Жегульский Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Жегульский Димитрий Ефимович