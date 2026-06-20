Нейдгардт АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 01.09.1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нейдгардт АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 01.09.1863

умер 24.10.1918

Отец
Нейдгардт БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ08.08.1819 г.р.
Мать
Нейдгардт (Талызина) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА17.05.1831 г.р.
Супруги
(Княжна Трубецкая) ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА1866 г.р.
Дети
Нейдгардт БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ1898 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1863

Отец: Нейдгардт БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать: Нейдгардт (Талызина) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Княжна Трубецкая) ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
1898

Сын: Нейдгардт БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать ребёнка: (Княжна Трубецкая) ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

Смерть
24.10.1918

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