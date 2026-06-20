Нейдгардт АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ
мужской, родился 01.09.1863
умер 24.10.1918
ОтецНейдгардт БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ08.08.1819 г.р.
МатьНейдгардт (Талызина) МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА17.05.1831 г.р.
Супруги
(Княжна Трубецкая) ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА1866 г.р.
Дети
Нейдгардт БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ1898 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1863
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Нейдгардт БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ
Мать ребёнка: (Княжна Трубецкая) ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
Смерть
24.10.1918