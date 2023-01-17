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Вереина Прасковья Ивановна

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Место рождения

Касимов, город Касимов, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Вереин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Вереин Иван Феодорович

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вереин Иван Феодорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вереин Василий Иванович

Отец ребёнка: Вереин Иван Феодорович

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зенцова Софья Ивановна

Отец ребёнка: Вереин Иван Феодорович

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Вереин Иван Феодорович

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вереин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Вереин Иван Феодорович

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вереин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Вереин Иван Феодорович

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алякрова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Вереин Иван Феодорович

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Смерть
1943
Касимов, город Касимов, Рязанская область
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