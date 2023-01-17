Вереина Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Вереин Иван Феодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вереин Иван Феодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зенцова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Вереин Иван Феодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Вереин Иван Феодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вереин Иван Феодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вереин Иван Феодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алякрова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Вереин Иван Феодорович
Смерть
1943