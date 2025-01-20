Рябенок Анна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Рябенок Анна

Автор
ПП
Постовалов П.

женский, родилась 1830

умерла Неизвестно

Дети
(Рябенок) Татьяна1849 г.р.
Рябенок Алексей1855 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Рябенок) Татьяна

Отец ребёнка: Рябенок Григорий

д. Кибирщина Костюковского района Могилёвской области

Рождение ребёнка
1855

Сын: Рябенок Алексей

Отец ребёнка: Рябенок Григорий

д. Кибирщина Костюковского района Могилёвской области

Смерть
Неизвестно

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