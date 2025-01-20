Рябенок Анна
женский, родилась 1830
умерла Неизвестно
Дети
(Рябенок) Татьяна1849 г.р.
Рябенок Алексей1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Рябенок) Татьяна
Отец ребёнка: Рябенок Григорий
д. Кибирщина Костюковского района Могилёвской области
Рождение ребёнка
1855
Сын: Рябенок Алексей
Отец ребёнка: Рябенок Григорий
д. Кибирщина Костюковского района Могилёвской области
Смерть
Неизвестно