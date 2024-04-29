Опраксин Матвей Васильевич 1625 — найти родственников по фамилии на Familio
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Опраксин Матвей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1625

Дата смерти

06.11.1668

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1625

Отец: Опраксин Василий Петрович

Мать: Опраксина Марфа Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романов (Апраксина) Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: Апраксина (Ловчикова) Домна Богдановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апраксина (Ловчикова) Домна Богдановна

Работа или профессия
Неизвестно
Астрахань
стольник
Рождение ребёнка
24.06.1659

Сын: Апраксин Пётр Граф Матвеевич

Мать ребёнка: Апраксина (Ловчикова) Домна Богдановна

Рождение ребёнка
27.10.1661

Сын: Апраксин Фёдор Матвеевич

Мать ребёнка: Апраксина (Ловчикова) Домна Богдановна

Рождение ребёнка
1663

Сын: Апраксин Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Апраксина (Ловчикова) Домна Богдановна

Смерть
06.11.1668
Причина смерти: Убийство

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