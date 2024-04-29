Опраксин Матвей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1625
Дата смерти06.11.1668
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1625
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романов (Апраксина) Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: Апраксина (Ловчикова) Домна Богдановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Астрахань
стольник
Рождение ребёнка
24.06.1659
Сын: Апраксин Пётр Граф Матвеевич
Мать ребёнка: Апраксина (Ловчикова) Домна Богдановна
Рождение ребёнка
27.10.1661
Мать ребёнка: Апраксина (Ловчикова) Домна Богдановна
Рождение ребёнка
1663
Сын: Апраксин Андрей Матвеевич
Мать ребёнка: Апраксина (Ловчикова) Домна Богдановна
Смерть
06.11.1668
Причина смерти: Убийство