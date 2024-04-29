Апраксина (Ловчикова) Домна Богдановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Апраксина (Ловчикова) Домна Богдановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романов (Апраксина) Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Опраксин Матвей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опраксин Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
24.06.1659

Сын: Апраксин Пётр Граф Матвеевич

Отец ребёнка: Опраксин Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
27.10.1661

Сын: Апраксин Фёдор Матвеевич

Отец ребёнка: Опраксин Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1663

Сын: Апраксин Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Опраксин Матвей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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