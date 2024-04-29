Апраксина (Ловчикова) Домна Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романов (Апраксина) Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Опраксин Матвей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1659
Сын: Апраксин Пётр Граф Матвеевич
Отец ребёнка: Опраксин Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
27.10.1661
Отец ребёнка: Опраксин Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1663
Сын: Апраксин Андрей Матвеевич
Отец ребёнка: Опраксин Матвей Васильевич
Смерть
Неизвестно