Шветчикова Алена Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шветчикова Алена Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Шветчиковъ Терентий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Шветчиковъ Игнатий

Отец ребёнка: Шветчиковъ Терентий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: МАрья

Отец ребёнка: Шветчиковъ Терентий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Шветчиковъ Иванъ

Отец ребёнка: Шветчиковъ Терентий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шветчиковъ Терентий

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