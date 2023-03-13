Шветчикова Алена Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Шветчиковъ Терентий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Шветчиковъ Игнатий
Отец ребёнка: Шветчиковъ Терентий
Рождение ребёнка
1784
Дочь: МАрья
Отец ребёнка: Шветчиковъ Терентий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шветчиковъ Иванъ
Отец ребёнка: Шветчиковъ Терентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шветчиковъ Терентий