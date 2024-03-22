Шветчиковъ Терентий
Место рождения
Дата рождения1739
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Петръ Федотовъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Шветчикова Алена Спиридонова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Шветчиковъ Игнатий
Мать ребёнка: Шветчикова Алена Спиридонова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: МАрья
Мать ребёнка: Шветчикова Алена Спиридонова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шветчиковъ Иванъ
Мать ребёнка: Шветчикова Алена Спиридонова
Бракосочетание
Неизвестно