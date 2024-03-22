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Шветчиковъ Терентий

Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Петръ Федотовъ

Мать: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Шветчикова Алена Спиридонова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Шветчиковъ Игнатий

Мать ребёнка: Шветчикова Алена Спиридонова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: МАрья

Мать ребёнка: Шветчикова Алена Спиридонова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Шветчиковъ Иванъ

Мать ребёнка: Шветчикова Алена Спиридонова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шветчикова Алена Спиридонова

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