Тишкин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1957
Дочь: Сальникова (Тишкина) Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Тишкина (Нилова) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
11.02.1963
Дочь: Хохлова (Тишкина) Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Тишкина (Нилова) Нина Васильевна
Смерть
Неизвестно