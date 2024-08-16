Тишкин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тишкина (Нилова) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
30.11.1957

Дочь: Сальникова (Тишкина) Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Тишкина (Нилова) Нина Васильевна

Кохма, Кохма, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.02.1963

Дочь: Хохлова (Тишкина) Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Тишкина (Нилова) Нина Васильевна

Кохма, Кохма, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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