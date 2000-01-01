Бураменский Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бураменский Владимир Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бураменская Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Бураменская Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бураменская Елена Владимировна

Мать ребёнка: Бураменская Татьяна Николаевна

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