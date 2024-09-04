Кузнецов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова (Рукавишникова) Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Рукавишникова) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
2020

Дочь: (Кузнецова) Милена Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова (Рукавишникова) Ольга Васильевна

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