Кокорев Семён Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Кокорев Василий Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1866
Песковатка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.07.1875
Дочь: Ненахова (Кокорева) Ольга Семёнова
Мать ребёнка: Кокорева Евфросиния Григорьева
Смерть
Неизвестно