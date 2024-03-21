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Кокорев Семён Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Кокорев Василий Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1866

Жена: Кокорева Евфросиния Григорьева

Песковатка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.07.1875

Дочь: Ненахова (Кокорева) Ольга Семёнова

Мать ребёнка: Кокорева Евфросиния Григорьева

Смерть
Неизвестно

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