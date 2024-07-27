Ловцев Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Сурина (Ловцева) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Дочь Рязанского мещанина Алексея Фёдоровича Ловцева.
Смерть
Неизвестно