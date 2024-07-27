Ловцев Алексей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловцев Алексей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Сурина (Ловцева) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Дочь Рязанского мещанина Алексея Фёдоровича Ловцева.
Смерть
Неизвестно

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