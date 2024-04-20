Степанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.02.1833 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1830 ст.
Дочь: Метлина Анна Петровна
Отец ребёнка: Метлин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
02.02.1833 ст.
Сын: Федор Петрович
Отец ребёнка: Метлин Петр Андреевич
Незаконнорожденный, прижитый во время отлучки мужа "для промысла по пачпорту в 1831 году".
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.1833 ст.
Умерла после родов. Родила 05.02.1833 г.