Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.02.1833 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1830 ст.

Дочь: Метлина Анна Петровна

Отец ребёнка: Метлин Петр Андреевич

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.02.1833 ст.

Сын: Федор Петрович

Отец ребёнка: Метлин Петр Андреевич

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Незаконнорожденный, прижитый во время отлучки мужа "для промысла по пачпорту в 1831 году".
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Метлин Петр Андреевич

Смерть
17.02.1833 ст.
Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Умерла после родов. Родила 05.02.1833 г.
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