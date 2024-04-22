Волгина (Волгина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.09.1896 ст.
Дата смерти16.03.1897 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1896 ст.
Отец: Волгин Иван Миронович
Мать: Волгина Дарья Марковна
Крещение
14.09.1896 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Троицкая церковь
Смерть
16.03.1897 ст.
Причина смерти: от оспы
Похороны
18.03.1897 ст.
на устроенном кладбище