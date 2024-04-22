Волгина (Волгина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волгина (Волгина) Анна Ивановна

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

05.09.1896 ст.

Дата смерти

16.03.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1896 ст.

Отец: Волгин Иван Миронович

Мать: Волгина Дарья Марковна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
14.09.1896 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Троицкая церковь
Смерть
16.03.1897 ст.
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от оспы
Похороны
18.03.1897 ст.
на устроенном кладбище
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