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Варвара Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Григорий Петров

Рождение ребёнка
1772

Сын: Потылицын Степан Григорьев

Отец ребёнка: Потылицын Григорий Петров

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Потылицын) Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Потылицын Григорий Петров

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Потылицына) Мавра Григореева

Отец ребёнка: Потылицын Григорий Петров

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Потылицына) Ульяна Григорьева

Отец ребёнка: Потылицын Григорий Петров

Смерть
Неизвестно

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