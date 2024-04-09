Варвара Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Сын: Потылицын Степан Григорьев
Отец ребёнка: Потылицын Григорий Петров
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Потылицын) Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Потылицын Григорий Петров
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Потылицына) Мавра Григореева
Отец ребёнка: Потылицын Григорий Петров
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Потылицына) Ульяна Григорьева
Отец ребёнка: Потылицын Григорий Петров
Смерть
Неизвестно