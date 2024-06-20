Кошман Анна Игнатьевна 23.08.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошман Анна Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1929

Дата смерти

24.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошман Николай Иванович

Отец ребёнка: Кошман Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошман Петр Иванович

Отец ребёнка: Кошман Иван Максимович

Рождение ребёнка
07.09.1956

Дочь: Кошман Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кошман Иван Максимович

Рождение ребёнка
09.12.1960

Дочь: Колбасина (Кошман) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Кошман Иван Максимович

Рождение ребёнка
14.11.1970

Дочь: Попова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Кошман Иван Максимович

Смерть
24.05.1994

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