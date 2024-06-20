Кошман Анна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1929
Дата смерти24.05.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кошман Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошман Петр Иванович
Отец ребёнка: Кошман Иван Максимович
Рождение ребёнка
07.09.1956
Дочь: Кошман Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кошман Иван Максимович
Рождение ребёнка
09.12.1960
Дочь: Колбасина (Кошман) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Кошман Иван Максимович
Рождение ребёнка
14.11.1970
Дочь: Попова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Кошман Иван Максимович
Смерть
24.05.1994