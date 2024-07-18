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Павлов Симеон Васильевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.04.1893 ст.

Дата смерти

27.06.1893 ст.

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
15.04.1893 ст.

Отец: Павлов Василий Михайлович

Мать: Павлова Агафья Андреевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 16.04.1893 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Дмитрий Михайлович Кубышкин и крестьянск... Показать все
Смерть
27.06.1893 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 29.06.1893 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2х мес причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все

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