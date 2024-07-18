Павлов Симеон Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1893 ст.
Дата смерти27.06.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1893 ст.
дата крещения - 16.04.1893 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Дмитрий Михайлович Кубышкин и крестьянск... Показать все
Смерть
27.06.1893 ст.
дата погребения - 29.06.1893 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2х мес причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все